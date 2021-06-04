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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’ya negatif testle gidenler karantinada kalmayacak

Almanya, Türkiye’yi Covid-19 salgınında ‘yüksek riskli’ bölgeler listesinden çıkarıp ‘riskli’ grubuna dahil etti.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’nın otorite kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI), sağlık, dışişleri ve içişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

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AA’nın aktardığına göre 9 Nisan’dan bu yana ‘yüksek riskli’ bölgeler listesinde yer alan Türkiye, 6 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı.

Böylece yanında negatif olduğunu gösteren geçerli bir test bulunduranlar pazar gününden itibaren Almanya’da karantinaya alınmayacak.

‘Yüksek riskli’ bölgeler listesinden Türkiye’nin yanısıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak ‘riskli’ bölgeler listesine konuldu.

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Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen ‘risk’ bölgeleri listesinden çıkarıldı.

İsviçre de dün, Türkiye’yi Covid-19’da ‘riskli ülkeler’ listesinden çıkarmıştı.

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