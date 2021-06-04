WWF-Türkiye: Gelecek 10 yıl, yüzyılları şekillendirecek

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), insanlığın doğayı kurtarması adına halen şansının bulunduğunu ancak bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle açıklama yayınlayan WWF-Türkiye, geçen ay mayıs ayında yayınladığı raporu anımsattı.

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Manyas Kuş Gölü… (Fotoğraf: Osman Erdem/WWF-Türkiye)

Rapora göre Avrupa’da korunan alanların ülke yüzölçümüne oranı yüzde 25’in üstünde; Türkiye’de ise karada yüzde 11, denizde ise yüzde 4 seviyesinde.

Vakıf, korunan alanların oranının, 2030’a kadar en az yüzde 30’a ulaşması gerektiğini kaydetti.

’10 yıl yüzyılları kurtaracak’

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem, kaybedilenlerle insanlığın geleceğinin de risk altında bulunduğunu belirterek, “İnsanlık olarak doğaya yaklaşımımızı değiştirir ve gerekli adımları atarsak hâlâ şansımız var” dedi.

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Kalem, kaybedecek zaman olmadığını, kritik eşikte bulunulduğunu ifade ederek, gelecek 10 yıldaki performansın yüzyılları şekillendireceğini, korunan alanların Türkiye yüzölçümüne oranını yüzde 30’a ulaştırmanın önemli bir adım olacağını aktardı.

‘Son kale’

Kalem, sürdürülebilir olmayan insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği ve geri dönüşü olmayan doğa tahribatının geleceği tehdit ettiğini aktararak şöyle devam etti: “Korunan alanlar, yalnız tehlike altındaki yabani bitki türlerinin değil, aynı zamanda onlarla etkileşim içinde olan bütün canlıların, içinde yaşadığı ekosistemlerin de bir bütün olarak korunması için bilinçli çabaların ve planlı eylemlerin gerçekleştirildiği yerler. Ekosistem içinde bütün canlılar bir yaşam ağı ile birbirine bağlı ve bağımlı. Dolayısıyla, doğa ve biyolojik çeşitlilik kaybının alarm verici düzeye ulaştığı günümüz dünyasında korunan alanlar, elimizde kalan ‘son doğal kaleler’ ve hem insanlar hem de diğer canlılar için adeta yaşam sigortası.

‘Yok oluşun önüne geçilmeli’

Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için ekonomiyi canlandırma planlarında artık enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi çevresel bakımdan uygun yatırımların yan sıra canlı türleri ile popülasyonlarındaki yok oluş trendinin önüne geçmek ve yaban hayatı ile insan arasındaki ilişkinin iyileştirilmesini sağlamak için bozulmuş ekosistemlerin geri kazanılması, kaynakların daha sürdürülebilir kullanımı, yeni korunan alanların oluşturulması ve güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor.”