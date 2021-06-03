Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünya Çevre Günü’nde bir dolu etkinlik

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çevrimiçi sergi, tiyatro oyunu, seminer, festival gibi her yaşa hitap eden etkinlikler düzenleniyor.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği üzerine yayınlar yapan EcoIQ’nun derlediği etkinlikler şöyle:

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4 Haziran Cuma

Saat 2’de Sürdürülebilirlik Akademisi iş dünyasından liderlerle ‘Ekosistemi Onarmanın Sorumluluğu‘ temasının konuşulacağı webinar düzenliyor.

Saat 3’te Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu, ÇEVDO-DER, Bangladeş Başkonsolosluğu ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ‘İklim Krizi, Yenilenebilir Enerji ve Ekonomi‘ başlıklı bir webinarda buluşuyor.. 

Kadıköy Belediyesi, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Kadıköy Çevre Festivali düzenliyor.

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5 Haziran Cumartesi

Dünya Çevre Günü’nde Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun Spotify’daki kanalından ‘Sularımız Tükeniyor‘ ve ‘Küresel Isınma‘ isimli iki oyun dinlenebilir. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde, 5-30 Haziran tarihleri arasında ‘Doğa Alarm Veriyor‘ sergisini ziyaret edebilirsiniz. Sergi çevrimiçi olarak da gezilebiliyor.

6 Haziran Pazar

Akşam 8’de Turna Sümeyye Anıl ile ‘Yetişkinler için Ekolojik Masallarçevrimiçi semineri var.

Akşam 9’a çeyrek kala ‘Dünya Çevre Gününde Ekolojik Yıkıma Direnen Gençler Anlatıyor‘da İkizdere direnişinden Kazdağları direnişine genç ekoloji aktivistlerinin konuşacağı webinar düzenleniyor.

8 Haziran Salı

2’de Zorlu Holding, Harvard Business Review Türkiye ile ‘Çevre Odaklılıkla Değer Oluşturmakwebinarı düzenliyor.

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