Diken

Yaramazlara biraz batar!

Keyfi yasağa pandemi kılıfı: Boğaziçililer hafta sonu üniversiteye giremeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu, öğrencilerin hafta sonu kampüse girişlerini yasakladı.

Yasağın gerekçesi Covid-19

Pandemi bahane edilerek getirilen yasakla ilgili öğrencilerin şüpheleri var. “Gizli bir iş olacağından şüpheleniliyoruz” ifadelerini kullanan öğrenciler, üst düzey siyasi bir ziyaretin olabileceğini ya da güney kampüse yapılması düşünülen güvenlik kulübesi için çalışmaların hızlandırabileceğini söyledi.

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Öğrencilere mail atan genel sekreterlik şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz ve dünya genelinde etkisi devam eden Covid-19 salgın sürecinde kampüs içi hareketliliğin ve yoğunluğun asgari düzeyde tutulması amacıyla, üniversitemiz yurtlarında kalan, akademik ve tez danışmanlarının izin ve sorumluluğunda laboratuvar çalışmaları yürüten öğrencilerimiz hariç, 4 Haziran 2021 cuma günü 17:30’dan 7 Haziran 2021 08:00’e kadar tüm mensuplarımız için üniversitemize girişler yapılmayacaktır.”

Fotoğraf: Diken

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