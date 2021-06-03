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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi, kurumsal hesabından öğrencisini engelledi: ‘Dramatik bir an’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi şimdi de kurumsal Twitter hesabından kendi öğrencilerini engellemeye başladı.

Tarih bölümü öğrencisi üniversitenin resmi hesabı tarafından engellendiğini ”Dramatik bir an” ifadesiyle paylaştı.

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Son olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellenmişti. Daha sonra Boğaziçili öğrenciler Erçin’e kampüs içine çadır kurarak destek vermek istemiş ancak polis tarafından engellenerek kampüs dışına çıkarılmıştı.

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