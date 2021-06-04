Milli Eğitim müdüründen okul müdürlerine: Hedefi olmayan öğrenciler LGS’ye girmesin

Kırıkkale Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün okul müdürlerinden ‘hedefi olmayan öğrenciler’in Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmesini engellenmesini istemiş.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın paylaştığı mesaj şöyle: “Kıymetli ortaokul müdürlerimiz biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta sonunda LGS sınavı var. Daha önce de paylaştığımız gibi bu sınavda herhangi bir hedefi olmayan ya da ders durumu istenmeyen durumda olan öğrencilerimizin velileri ile istişare edilerek sınava katılmamaları yönünde yönlendirme çalışmalarımızı ivedilikle takip edelim, çünkü sene boyu verilen emekler hedefsiz öğrencilerimizin sınava katılımı ile ortalamalarınız oldukça aşağılara düşmektedir. Bundan dolayı 8. sınıf öğrenci sayımız ve bu konu ile ilgili görüş yapılan öğrenci veli görüşmelerinin her okul müdürümüz tarafından hassasiyet ile üzerinde durulması ve bir liste halinde tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.”

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Kaya: Bu uygulama suçtur

Kaya, öğrencilere arasında ayrım yapılamayacağını belirterek, “Bu uygulama suçtur!” dedi.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Bu nasıl bir eğitim anlayışıdır! Çocuklarımız hedefi olan ve olmayanlar diye ayrıştırılmış. Sonra da ‘hedefi olmayan’ öğrenciler kategorisine koyduklarının eğitim haklarını ellerinden alarak gözden çıkarmışlar. Hiç kimse çocuklarımızı değersizleştiremez! Geleceklerini karartamaz. Böyle bir ayrım yapmaya ne hakkınız, ne de haddiniz var.”

Bakana sorular

Kaya, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a şu soruları sordu: “Çocuklarımızın kategorize edilerek eğitim sisteminin dışına itilmesine sessiz mi kalacaksınız? Hedefi olmayanlar yöneticiler, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmaya devam mı edecek?“