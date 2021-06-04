İstanbul’da bir günde 18 bin ton evsel atık üretiliyor. Bunun 12 bin tonu Avrupa Yakası’nda, 6 bin tonu Anadolu yakasında. Kişi başına günlük atık üretimi ise 1,1 kilogram.

Fotoğraf: DHA

İstanbul genelinde ilçe belediyelerince toplanan günlük evsel katı atıklar katı atık aktarma istasyonunda, daha büyük araçlara aktarılıyor. Atıklar daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

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O tesislerden biri de Kemerburgaz’daki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Geri Kazanım ve Kompost tesisi. Tesise bir günde 80 araçla, 500 ton evsel atık geliyor. Atıklar sırasıyla çöp kabul alanına oradan da mekanik ayrışım ünitesine geçiyor. İkiye ayrılan atıklar fermantasyon ünitesine gönderiliyor.

DHA’ya konuşan İSTAÇ Genel Müdürü Aslan Değirmenci, şunları söyledi: “Dört kişilik bir aile her gün yaklaşık 4,4 kilogram atık üretiyor. Buraya ilçe belediyelerinden her gün yaklaşık 80 araçla birlikte, evsel atık geliyor. Biz o evsel atığı belli işlemlerden geçirdikten sonra ayrıştırıyoruz. Elek üstü ve elek altı dediğimiz şekilde. Elek üstü dediğimiz malzeme kağıt, plastik, cam, teneke. Bunlar sanayiye tekrar geri kazanım ham madde olarak gidiyor. Elek altı dediklerimiz de meyve sebze atıkları ve mutfak atıkları. Bunları ayırdıktan sonra sekiz haftalık bir yolculuğa çıkıyor atıklar. Bu sekiz haftalık yolculuğun sonunda fermantasyon işlemi dediğimiz işlem sonucunda evsel atıkların içindeki nemi suyu aldıktan sonra komposta dönüşüyor.”

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler de şunları kaydetti: “Dünya Çevre Günü’nde çevreyi sadece bugün hatırlamayalım diyorum. Bunu korumak, bunu yaşatmaya çalışmak, bunu sürdürülebilir hale getirmek ve bizden sonraki nesillere bırakabilmek için tüm bireylerin bu sorumluluğu bu bilinci taşıması gerekiyor.”