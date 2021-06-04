AKP üç yılda 18 bin madene izin verdi: Türkiye’nin yarısında çölleşme tehlikesi

TBMM’de açıklanan rapora göre üç yılda 17 bin 900 maden açıldı, ülkenin yarısı çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda, maden izinleri nedeniyle katledilen ağaçlar gündeme getirildi. Komisyonda açıklanan raporda 2015, 2016 ve 2017 yıllarında orman sahasını kapsayan alanlar için toplam 17 bin 900 madene izni verildiği, 146 bin hektar (205 bin futbol sahası) alanın orman niteliğini kaybettiği belirtildi.

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‘Neden ormana gidiliyor?’

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre komisyonda konuşan TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk harita üzerinden verileri paylaşarak, şöyle devam etti: “Türkiye’nin çölleşme riski bulunan bölgelerinin yüzde 29’u çok şiddetli, yüzde 23’ü de orta şiddetli derecede ki bunun şiddetli hale gelme olasılığı yüksek. Türkiye’nin büyük risk altında olduğunu görüyoruz.”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da ormanları korumanın önemine dikkati çektiği konuşmasında şunları söyledi: “Diyelim ki bir tesis yapılacak ve ülkenin gerçekten ihtiyacı var, ona kimsenin bir itirazı olamaz ama biz Toprak Koruma Kurulları’nda da görüyoruz. Neden Hazine arazisine doğrudan yapılmak yerine orman arazisine gidiyor? Yani burada bir sıkıntı var. Tamam, orman kendi eski haline geliyor ama çok uzun zaman alıyor biliyorsunuz. ‘Bir tane ağaç kesip üç tane diktik’ demeyelim, o bir ağaç yerine gelene kadar 100 yıl geçiyor.”

Ataç’ın sözleri üzerine araya giren komisyon başkanı AKP’li Veysel Eroğlu şöyle savunma yaptı: “Yok, bir tanenin yerine en az beş tane diktik.”