Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP üç yılda 18 bin madene izin verdi: Türkiye’nin yarısında çölleşme tehlikesi

TBMM’de açıklanan rapora göre üç yılda 17 bin 900 maden açıldı, ülkenin yarısı çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda, maden izinleri nedeniyle katledilen ağaçlar gündeme getirildi. Komisyonda açıklanan raporda 2015, 2016 ve 2017 yıllarında orman sahasını kapsayan alanlar için toplam 17 bin 900 madene izni verildiği, 146 bin hektar (205 bin futbol sahası) alanın orman niteliğini kaybettiği belirtildi.

Reklam

‘Neden ormana gidiliyor?’

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre komisyonda konuşan TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk harita üzerinden verileri paylaşarak, şöyle devam etti: “Türkiye’nin çölleşme riski bulunan bölgelerinin yüzde 29’u çok şiddetli, yüzde 23’ü de orta şiddetli derecede ki bunun şiddetli hale gelme olasılığı yüksek. Türkiye’nin büyük risk altında olduğunu görüyoruz.”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da ormanları korumanın önemine dikkati çektiği konuşmasında şunları söyledi: “Diyelim ki bir tesis yapılacak ve ülkenin gerçekten ihtiyacı var, ona kimsenin bir itirazı olamaz ama biz Toprak Koruma Kurulları’nda da görüyoruz. Neden Hazine arazisine doğrudan yapılmak yerine orman arazisine gidiyor? Yani burada bir sıkıntı var. Tamam, orman kendi eski haline geliyor ama çok uzun zaman alıyor biliyorsunuz. ‘Bir tane ağaç kesip üç tane diktik’ demeyelim, o bir ağaç yerine gelene kadar 100 yıl geçiyor.”

Ataç’ın sözleri üzerine araya giren komisyon başkanı AKP’li Veysel Eroğlu şöyle savunma yaptı: “Yok, bir tanenin yerine en az beş tane diktik.”

Reklam

Profesör hatırlattı: Kesilenlerin yerine 10 kat ağaç dikmek işe yaramaz

Ağaç ve orman

SON HABERLER

Ağaç ve orman

Hep denir ya, “Çocukluk arkadaşınız olunca yıllar da geçse kaldığınız yerden devam ediyorsunuz sohbete…”, anlatayım….

Gezi’yi hatırla: İlk kez ne olduğumuzu gerçekten umursamadan bir araya geldik

Gezi sürecinde başta her şey o kadar güzeldi ve sonunda onurumuz öyle çiğnendi ki artık ondan daha sarsıcı bir deneyim yaşamayacağımızı bilmenin verdiği bir rahatlıkla sokağa çıkıyoruz. Gezi’yi bu yüzden seviyorum. Hem bu toplumun bütün bileşenleriyle ilk orada karşılaştım, hem de bu iktidardan yiyeceğim en sağlam tokadı orada yedim. Bu nedenle artık kaybedecek bir şeyim yok.

Başkanlık sisteminin karnesi: Faiz arttı, kur iki katına çıktı, enflasyon daha yüksek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’de başkanlık sisteminin anahtarını “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleriyle aldı. Erdoğan’ın iki yıl 10 aylık başkanlık serüveninde bugün ne faiz ne de enflasyon o günkü seviyelerin altında. Dolar ve avro ise neredeyse iki katı fiyatta.