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Yaramazlara biraz batar!

Dolar geri çekilmekte zorlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi sinyali ve ABD’deki ekonomik verilerin iyi gelmesi sonrası doların dünyada güç kazanmasıyla 8,74’e kadar çıkan kur geri çekilmekte zorlanıyor. ABD’deki tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi bir miktar düşen dolar, gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL, 8,63’e kadar düştükten sonra gelen tepkiyle 8,66’ya kadar çıktı.

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Avro/TL ise 10.50’ye kadar indikten sonra 10,55 seviyesine geri yükseldi.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta TRT’de katıldığı programda faiz indirimi olması için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü söylemişti. Bu açıklamanın hemen akabinde piyasanın tepkisi çok sert olmuş ve dolar 8,50 bandında birden 8,74 seviyesine kadar tırmanmıştı.

Hacmin düşük olduğu Asya borsalarında ise bu rakam 8,88’lere kadar ulaşmıştı. 

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Ertesi gün Kavcıoğlu, vaktinden önce bir faiz indirimi olmayacağını söylese de açıklamalar yeterince fiyatlanmamıştı.

Faiz indiriminin olup olmayacağının belli olacağı Merkez Bankası PPK toplantısı 17 Haziran’da.

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Başkanlık sisteminin karnesi: Faiz arttı, kur iki katına çıktı, enflasyon daha yüksek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’de başkanlık sisteminin anahtarını “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleriyle aldı. Erdoğan’ın iki yıl 10 aylık başkanlık serüveninde bugün ne faiz ne de enflasyon o günkü seviyelerin altında. Dolar ve avro ise neredeyse iki katı fiyatta.