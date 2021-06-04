Dolar geri çekilmekte zorlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi sinyali ve ABD’deki ekonomik verilerin iyi gelmesi sonrası doların dünyada güç kazanmasıyla 8,74’e kadar çıkan kur geri çekilmekte zorlanıyor. ABD’deki tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi bir miktar düşen dolar, gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL, 8,63’e kadar düştükten sonra gelen tepkiyle 8,66’ya kadar çıktı.

Reklam

Avro/TL ise 10.50’ye kadar indikten sonra 10,55 seviyesine geri yükseldi.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta TRT’de katıldığı programda faiz indirimi olması için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü söylemişti. Bu açıklamanın hemen akabinde piyasanın tepkisi çok sert olmuş ve dolar 8,50 bandında birden 8,74 seviyesine kadar tırmanmıştı.

Hacmin düşük olduğu Asya borsalarında ise bu rakam 8,88’lere kadar ulaşmıştı.

Reklam

Ertesi gün Kavcıoğlu, vaktinden önce bir faiz indirimi olmayacağını söylese de açıklamalar yeterince fiyatlanmamıştı.

Faiz indiriminin olup olmayacağının belli olacağı Merkez Bankası PPK toplantısı 17 Haziran’da.