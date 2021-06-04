MetroPoLL anketi: Toplumun sadece yüzde 6’sı TUİK’in enflasyon verilerine inanıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre toplumun sadece yüzde 6’sı Türkiye’deki enflasyonun TUİK’in verileriyle aynı olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: AA

TÜİK mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 16,59 olarak açıklamıştı.

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Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre halkın yüzde 60’ından fazlası enflasyonun yüzde 30’un üzerinde olduğunu düşünüyor.

2018 milletvekili seçimlerine göre dağılım da yapılan ankette en az İYİ Parti seçmeni, enflasyonun yüzde 17’den az olduğunu düşünürken CHP seçmeni yüzde 64,2’yle ‘yüzde 40’dan daha fazla’ olduğunu düşünenlerde birinci.