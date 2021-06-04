Ordu’da AKP yönetimindeki belediye tarafından 15 milyon lira harcanarak yapılan 116 dönümlük botanik park otlağa döndü. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül arazinin çöplük haline geldiğini belirterek, “Milyonlarca lira çöpe gitti. Bu alan çığlık atıyor. Yeniden nefes alınacak bir yeşil alana dönüştürülmeli” dedi.

Fotoğraf: ANKA

ANKA’dan Berkay Varol’un haberine göre AKP’li Ordu belediyesi, 2016 yılında 15 milyon TL’ye 116 dönümlük botanik park yaptırdı, daha sonra ise şehir hastanesi yapılacağı gerekçesiyle bu parkı yıktırdı. Ancak şehir hastanesi Ordu Üniversitesi tarafından tahsis edilen başka bir yere yapıldı.

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Parkın yıkılmasının üzerinde beş yıl geçmesine rağmen projelendirilmeyen botanik parkı alanı atıl kalarak otlağa döndü.

Ordulu Gönül: Milyonlarca lira çöpe gitti

Ordulu doğaseverler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde parklarının harabeye dönmesine isyan etti.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül şöyle konuştu: “Parkın yok edilmesinin üzerinden beş yıl geçti. Şehir hastanesi yapılacağı söylenerek yıkılıp çöplük haline getirilen araziye, hastanenin yapılmayacağı kesinleşti. Bu alan çığlık atıyor. Yeniden nefes alınacak bir yeşil alana dönüştürülmeli. Bu alanın botanik park yapılması için harcanan milyonlarca lira çöpe gitti.”