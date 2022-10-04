Akşam Postası / 4 Ekim 2022

CHP üç maddelik ‘başörtüsü teklifi’ni Meclis’e sundu: Amaçlar sıralandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu ‘kıyafetle ilgili kanun teklifi’ Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Üç maddelik teklifle kadınların kıyafetlerinden dolayı bir ayrımcılığa tabi tutulamamaları amaçlanıyor.

Gazetecilerden Meclis’te ‘sansür yasası’ eylemi: CHP’lilerden destek

AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu ‘sansür yasası’ teklifi gazeteciler tarafından siyah maskelerle genel kurul basın locasında protesto edildi. CHP milletvekilleri de bu sırada “Sansür yasasına hayır” dövizlerini göstererek gazetecilere destek verdi.

Yöneylem anketi: AKP bir önceki aya göre oyunu artırıp CHP’yi geçti

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 31,1 olarak ölçüldü. CHP’yse yüzde 28,4 seviyesinde. Şirketin bir önceki anketinde CHP, AKP’nin önündeydi.

Kılıçdaroğlu, Rusya’dan borç için zaman isteyen iktidara sert çıktı: Çürük bir sistem

Türkiye’nin Rusya’ya doğalgaz ödemelerini 2024’e kadar ertelemesini istediği ortaya çıkması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya ‘Borcunu ödeyemiyorum’ diyor” diye iktidara çıkıştı. Kılıçdaroğlu ayrıca toplu konut projelerinin tamamlanacağına dair söz verdi.

Danıştay savcısı: Erdoğan’ın Boğaziçi’ne fakülte kurması anayasaya aykırı

Eğitim-Sen’in Boğaziçi Üniversite’sinde 5 Şubat 2021 tarihli bir cumhurbaşkanı kararıyla açılan hukuk ve iletişim fakültelerinin anayasaya aykırılığı ve iptali için açtığı davada, Danıştay Savcısı Fikriye Doğru, Danıştay 8’inci Daire için yazdığı görüşte konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiğine işaret etti.

Kanser randevu sistemi tüm aile hekimlerinin kullanımına açıldı

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen kanser randevu sistemini Türkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına açtı.

PKK hem Demirtaş’ı hem HDP’yi hedef aldı: Ukalalık yapma

PKK Merkez Konseyi üyesi Duran Kalkan, Mersin saldırısını kınayan HDP ve eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef aldı: “Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur…”

Nobel Fizik Ödülü’nü üç isim paylaştı

2022 Nobel Fizik Ödülü’nü Fransız Alain Aspect, ABD’li John Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger kazandı.

Bahçeli için dünya bir yana Kılıçdaroğlu bir yana

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Meclis’e gönderilen fezlekeye ilişkin konuştu: “Bana kalsa öne alırım.”

Prof. Dr. Naci Görür: Toplumu bilgilendirmek istedim

Twitter paylaşımında dün gece Kumburgaz fay kolu üzerinde meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depreme değinen Prof. Dr. Naci Görür, ‘küçük ama yeri bakımından önemli’ dediği depremin ne anlama geldiğini Diken’e anlattı.

HDP ‘Demirtaş’a tavır’ haberini yalanladı

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, partide tutuklu eski eş genel başkanı Demirtaş’ın ‘ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğu’ haberini yalanladı.