Nobel Fizik Ödülü’nü üç isim paylaştı

2022 Nobel Fizik Ödülü’nü Fransız Alain Aspect, ABD’li John Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger kazandı.

Üç isme ödülün verilme nedeni kuantum mekanikleri alanındaki çalışmaları.

Görsel: İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Twitter)

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, fizikçi Aspect, teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser ve Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger’e, ‘dolanık fotonlarla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde öncülükleri’ vesilesiyle ödül verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Açıklamada, Aspect, Clauser ve Zeilinger’ın bu çığır açan deneylerle, dolanık durumdaki parçacıkların kontrol edilmesi ve araştırılması potansiyelinin varlığını ortaya koyduğu belirtildi.

2021’de de üç bilim insanı kazanmıştı

2021 Nobel Fizik Ödülü’nü, Japon meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe, Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Klaus Hasselmann ve İtalyan teorik fizikçi Giorgio Parisi kazanmıştı.

‘Dünya’nın ikliminin fiziksel modellemesini yapan, küresel ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen’ Manabe ve Hasselmann’ın ‘karmaşık sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sundukları’ bildirilmişti. Parisi de ‘atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfinden’ ötürü ödüle layık görülmüştü.

Nobel Fizik Ödülü, 1901’den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor.

Ödülü, 1921 yılında ünlü Alman fizikçi Albert Einstein kazanmıştı.

1915 yılında kristallerin yapılarını X ışınları yardımıyla analiz eden Lawrence Bragg, 25 yaşında Nobel Fizik Ödülü’nü babası William Henry Bragg’la paylaşmış ödülü kazanan en genç fizikçi olmuştu.

ABD’li Arthur Ashkin de 96 yaşında Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülerek şimdiye kadar bu ödülü kazanan en yaşlı fizikçi unvanını kazanmıştı.