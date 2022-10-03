Nobel Tıp Ödülü İsveçli Svante Pääbo’nun: Neandertalin genetik kodunu çözdü

Her yıl insanlığa hizmet eden çalışmaları ödüllendiren Nobel Ödülleri’nin bu yılki Nobel Fizyoloji/Tıp ödülü insan evrimi üzerine çalışmaları nedeniyle İsveçli Svante Pääbo’ya verildi.

Fotoğraf: Franke Vinken

Ödül komitesi, Pääbo’nun soyu tükenmiş akrabalarımızdan biri olan Neandertallerin genetik kodunu kırmak gibi imkansız görünen bir görevi başardığını söyledi.

Evrimsel tarihimizi ve insanların gezegene nasıl yayıldığını keşfetmeye yardımcı olan İsveçli genetikçinin çalışması, en temel soruların bazılarının odaklanıyor: “Nereden geliyoruz ve akrabalarımızın soyu tükenirken Homo Sapiens’in başarılı olmasını sağlayan şey ne?”

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

Paabo 40 bin yıllık bir kemik parçasından canlının DNA dizilimine ulaşmayı başaran ilk isim.

Nobel komitesi, Paabo’nun çalışması için “yaşayan tüm insanları soyu tükenmişlerden ayıran genetik farklılıkları ortaya çıkaran keşifleri bizi benzersiz şekilde insan yapan şeyin araştırılması için bir temel sağlıyor” dedi.

Neandertaller, 40 bin yıl önce soyu tükenene kadar yüz binlerce yıl boyunca Avrupa’da yaşayan ayrı bir insan türüydü.

Say good morning to our new medicine laureate Svante Pääbo!



Pääbo received the news while enjoying a cup of coffee. After the shock wore off, one of the first things he wondered was if he could share the news with his wife, Linda.



Photo: Linda Vigilant pic.twitter.com/l27hnzojaL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

Ödülle birlikte İsveçli bilim insanı yaklaşık 876 bin avroluk ödülün sahibi oldu.

Nobel Fizyoloji/Tıp ödülünün bir önceki yılki sahipleri dokunma duyusu ve ısı hakkındaki araştırmalarıyla David Julius ve Ardem Patapoutian olmuştu.