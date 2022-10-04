Ailelerinin dini baskı uyguladığı gençlerden Kılıçdaroğlu’na ‘samimiyet’ çağrısı

Din ve kültür eksenli baskılara karşı kurulan dayanışma platformu Yalnız Yürümeyeceksin, CHP’nin ‘başörtüsüne güvence’ için kanun teklifini doğru bulurken ‘kadınların giyim-kuşam hakkını’ vurgulayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu samimiyete çağırdı.

Fotoğraf: CHP

CHP lideri dün Twitter hesabından “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var” diye yazarak ‘kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartmak’ için başörtüsüne güvence öngören kanun teklifini Meclis’e sunacaklarını söylediği bir video paylaşmıştı.

Platformun Twitter açıklamasında başörtülülerin ‘hak ve özgürlüklerinin belli bir siyasi partiye hapsolmuş olmasını engelleme, kaygıları dindirme ve geçmişteki hak ihlallerinin izini silme tutumunun doğru olduğu’ yazıldı.

Ancak binlerce genci kapsayan endişelere ‘göz yumulmaması gerektiği’ söylenerek açıklamaya şöyle devam edildi: “Ekonominin, aile baskısının, mecburi gidilen tarikat yurtlarının altında kalmış gençlerin de endişelerini duymalısınız. Başörtüsü sebebiyle eğitim hakkı elinden alınma endişesini dindirirken, dini baskı sebebiyle okula gönderilmeyen binlerce genç kadın olduğunu es geçmemelisiniz.

Başörtülülere yönelik hak ihlallerinin tekrarlanmaması ve endişelerin giderilmesi için verilen sözler, konjonktürel gerçekliğin endişesini taşıyan bütün gençlere verilmediği sürece, hem başörtülüleri oy aracı olmaya mahkum eder, hem sizi hak ihlalleri konusunda samimiyetsiz kılar.”

Platform daha sonra CHP liderinin açıklamasına bir kez daha katılarak haziranda tüm muhalefete seslendiği çağrıyı alıntıladı.