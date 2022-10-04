Kılıçdaroğlu’ndan sonra: Erdoğan, ‘hak ve özgürlük’ konuşması planlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘hak ve özgürlükler mücadelelerinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza’ konuşması planladığını söyledi.

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CHP lideri dün Twitter hesabından “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var” diye yazarak ‘kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartmak’ için başörtüsüne güvence öngören kanun teklifini Meclis’e sunacaklarını söylediği bir video paylaşmıştı.

Çelik bu sabah Twitter’dan ‘hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketinin AKP olduğunu’ savunarak Erdoğan’ın çarşamba günü çıkacağı AKP grup kürsüsünü işaret etti: “Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.”