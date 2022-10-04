Zelenski, Ukrayna’nın Putin’le savaşı müzakere edemeyeceğine dair bir kararname imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le savaşı müzakere etmenin ‘imkansız’ olduğuna dair bir kararname imzaladı.

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Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgale başlayan Rusya’nın önceki günlerde dört bölgeyi ilhak etmesi, askıya alınan müzakerelerin tamamen rafa kalkmasına neden oldu.

AA’nın Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın açıklamasına dayandırdığı habere göre imzalanan kararnamade Rusya’nın Ukrayna’nın topraklarını ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddeleri de yer alıyor.

Kararnamenin ilk paragrafında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le müzakere edilemez” ifadesine yer verildi.

‘NATO başvurusu onaylanmalı’

Rusya’nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için gereken adımların atılması, Rusya askeri saldırılarının püskürtülmesi, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi, ordunun daha fazla eğitim alması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve savunma imkanlarının artması için uluslararası desteğin sağlanması gibi alınacak tedbirleri içeren kararnamede, “Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Meclis Başkanı ve Ukrayna Başbakanı’nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır” dendi.