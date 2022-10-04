HDP’li vekiller, ‘Demirtaş’a parti tavrı’ haberini yalanladı

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, partide tutuklu eski eş genel başkanı Demirtaş’ın ‘ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğu’ haberini yalanladı.

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Mersin’deki polisevine saldırının ardından Selahattin Demirtaş ve HDP’den kınama mesajları yayınlanmıştı. Bu mesajların ardından Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ca hedef alınırken bir tepki de PKK’dan gelmişti. PKK, kınama mesajlarını hedef alan bir açıklama yayınlayarak, bunları ‘sindirilmişlik‘le suçlamıştı: “…Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedaileri, hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınaması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir…”

Demirtaş’ın Mersin’deki saldırıyı kınaması ve PKK’dan gelen açıklama bir ayrışmanın olduğuna dair iddiayı alevlendirmiş, Demirtaş, Twitter’dan bu yöndeki ‘çabaların’ zorlama olduğunu kaydeden mesajlar paylaşmıştı:

“Biz demokratik siyasette ısrarcıyız’ söyleminden, HDP’den ve Kürt siyasetinden ‘ayrışma’ polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır. Halkımız da tüm çevreler de şundan emin olsunlar ki, biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz. Halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar, onlara burdan ekmek çıkmaz. Mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan sadece HDP’yi ve kazanımlarımızı büyütmeye yoğunlaşalım.”

‘Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar‘

Eski HDP liderinin mesajları tartışmayı sonlandırmadı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, ismini vermediği bir HDP’linin, ‘Demirtaş’ın HDP’den ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğunu’ savunduğunu yazdı.

Saymaz’a göre yönetici, Demirtaş’ın nisandan beri PKK’ya karşı açıkça tavır aldığını ve bu tutumunu cezaevine giden HDP’lilere de açıkladığını kaydetti; “Çok cesur bir hamle. Ama büyük risk aldı” dedi.

Yazıya göre HDP’li yönetici, Demirtaş’ın söylemlerini sürdürmesi halinde partisinden itileceği görüşünde: “Demirtaş, bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle.”

‘Parti içine nifak sokmaya çalışan bir HDP yöneticisi olamaz’

HDP’li Oluç, Twitter’dan ‘böyle bir HDP yöneticisinin olmadığını’ söyleyerek haberi yalanladı: “Kendini gizleyip parti içine nifak sokmaya çalışan, kendini bilmez böyle bir HDP yöneticisi olamaz. Bu kabul edilir bir söz de değildir. Nokta.”

Kendini gizleyip parti içine nifak sokmaya çalışan, kendini bilmez böyle bir HDP yöneticisi olamaz. Bu kabul edilir bir söz de değildir. Nokta. https://t.co/fKapc7TPvS — Saruhan Oluç (@SaruhanOluc) October 4, 2022

‘İsmini gizleyip konuşuyorsa HDP’li değildir’

Saymaz’ın yazısına Twitter’dan tepki gösteren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, şunları dedi: “HDP’de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz… İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP’li değildir. Yetkili hiç değildir…”