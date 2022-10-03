Demirtaş: Kürt siyasetinden ayrışma polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ‘ayrışma’ polemiklerine “HDP’den ve Kürt siyasetinden ‘ayrışma’ polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır” sözleriyle yanıt verdi.

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Demirtaş’ın Mersin’deki saldırıyı kınaması ve PKK’dan gelen açıklama bir ayrışmanın olduğuna dair tartışmalarını alevlendirmişti.

Demirtaş, Twitter hesabındaki açıklamasında ‘ayrışma’ iddiasını şöyle yalanladı: “Biz demokratik siyasette ısrarcıyız’ söyleminden, HDP’den ve Kürt siyasetinden ‘ayrışma’ polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır. Halkımız da tüm çevreler de şundan emin olsunlar ki, biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz. Halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar, onlara burdan ekmek çıkmaz. Mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan sadece HDP’yi ve kazanımlarımızı büyütmeye yoğunlaşalım.”