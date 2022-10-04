PKK hem Demirtaş’ı hem HDP’yi hedef aldı: Ukalalık yapma

PKK Merkez Konseyi üyesi Duran Kalkan, Mersin saldırısını kınayan HDP ve eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef aldı: “Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur…”

Fotoğraf: HDP-Twitter

Mersin’deki polisevine saldırının ardından Selahattin Demirtaş ve HDP’den kınama mesajları yayınlanmış; bu mesajların ardından Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ca hedef alınırken bir tepki de PKK’dan gelmişti. PKK, kınama mesajlarını hedef alan bir açıklama yayınlayarak, bunları ‘sindirilmişlik‘le suçlamıştı: “…Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedaileri, hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınaması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir…”

Demirtaş, daha sonra yayınladığı mesajlarda demokratik siyasetteki ısrarını vurgulayarak, şöyle karşılık vermişti: “Milyonların sessiz barış çığlığını hücremden duyuyorum, halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum. Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin ‘delisi, popülisti, tek adamı, sinmişi’ ya da karşı mahallenin ‘teröristi, katili’ olarak yaftalanmayı göze alıyorum. Konforlu alanlarından ‘siyaset’ yapanların çıtları çıkmasa da, tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Tarih hepimizi, söylediklerimiz ve sustuklarımızla yargılayacak bir gün.”

Demirtaş, ‘demokratik siyaset’ odaklı bakış açısı nedeniyle PKK tarafından hedef alınmaya devam ediyor.

HPG’nin ardından Duran Kalkan’ın hedefinde

Mersin saldırısı hakkında PKK’ya yakın bir televizyon kanalında konuşan Duran Kalkan, örgütün silahlı kanadı HPG’nin saldırıdan sonra yaptığı açıklamayı hatırlatarak Kürt siyasi hareketinin bu çizgiye gelmesi gerektiğini savundu.

Demirtaş ve HDP’nin saldırı hakkındaki kınama mesajlarını da hedef alan Kalkan, şunları söyledi: “Mersin eylemini doğru anlamak ve değerlendirmek gerekli. HPG’nin açıklaması oldu. Herkes ondan ders çıkartmalı. Doğru çizgi budur… Ölçü bu. Gücün yetiyorsa sen de öyle ol. Gücün yetmiyorsa yettiği kadarıyla o çizgiye hizmet et. Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur…”

Haberle başlayan polemik

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, bugün ismini vermediği bir HDP’linin, ‘Demirtaş’ın HDP’den ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğunu’ savunduğunu yazdı.

Saymaz’a göre yönetici, Demirtaş’ın nisandan beri PKK’ya karşı açıkça tavır aldığını ve bu tutumunu cezaevine giden HDP’lilere de açıkladığını kaydetti; “Çok cesur bir hamle. Ama büyük risk aldı” dedi.

Yazıya göre HDP’li yönetici, Demirtaş’ın söylemlerini sürdürmesi halinde partisinden itileceği görüşünde: “Demirtaş, bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle.”

Saymaz’ın yazısına Twitter’dan tepki gösteren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, şunları dedi: “HDP’de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz… İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP’li değildir. Yetkili hiç değildir…”

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de partide Demirtaş’ın ‘ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğu’ haberini yalanladı.