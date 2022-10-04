Kılıçdaroğlu, Rusya’dan borç için zaman isteyen iktidara sert çıktı: Çürük bir sistem

Türkiye’nin Rusya’ya doğalgaz ödemelerini 2024’e kadar ertelemesini istediği ortaya çıkması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya ‘Borcunu ödeyemiyorum’ diyor” diye iktidara çıkıştı. Kılıçdaroğlu ayrıca toplu konut projelerinin tamamlanacağına dair söz verdi.

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Bloomberg’e bilgi veren bir Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yetkilisi, Türkiye’nin yüksek enerji fiyatlarına dayanan ekonomik zararı azaltma çalışmalarında Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024’e ertelemesini istediğini söylemişti.

Haberin ardından Twitter’dan mesajlar paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisini savaşta olan Rusya’yla karşılaştırarak tepki gösterdi.

CHP lideri, şunları dedi:

“Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya ‘Borcunu ödeyemiyorum’ diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var.

Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın.”