Bloomberg: Türkiye, Rusya’dan gaz ödemelerini 2024’e ertelemesini istedi

Bloomberg, Türkiye’nin yüksek enerji fiyatlarına dayanan ekonomik zararı azaltmaya çalışmaları kapsamında Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istedi.

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İsminin açıklanmasını istemeyen kaynakların verdiği bilgiye göre BOTAŞ, ödemelerinin bir kısmını 2024’e ertelemek istedi.

Kaynak, son görüşmelerin herhangi bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağınınsa henüz belli olmadığını aktardı. Botaş ve Gazprom’un yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

Gazprom’dan bir yetkili Türkiye’nim şirkete resmi bir talepte bulunmadığını belirtti. Gazprom’un teklif gelene kadar ertelemeyi görüşmeyeceği de bildirildi.

Zamanlama dikkat çekti

Haberin, Botaş’ın yükümlülüklerinin yüzde 25’ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın ardından gelmesi dikkat çekti.

İktidar, seçimler yaklaşırken krizin etkilerini kırmaya, başaramasa da bu etkileri seçimden sonraya ertelemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Rusya’yla girilen ticari ilişkilerse Batı’nın tepkisini çekiyor. Batı’dan son zamanlarda bu ilişki nedeniyle sık sık yaptırım uyarıları geliyor.