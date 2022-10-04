HDP’den Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ çıkışına destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne yasal güvence temin edecek yasa teklifine destek vereceklerini kaydeden HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, “Kadınların kendi bedeni, kendi kıyafetleri, kendi kararları üzerindeki toplumsal, siyasal baskının kalkmasını savunan bir yerdeyiz. Bu nedenle CHP’nin yaklaşımını olumlu karşılıyoruz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı videolu mesajda başörtüsü yasağın konusuna değinerek, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu mesajına altılı masadaki üç partiden destek gelmiş; İYİ Parti ile Deva Partisi’nden henüz konuya dair bir mesaj paylaşılmamıştı.

AKP’den “Biz zaten yaptık” benzeri açıklamalar gelirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli net bir şekilde destek vermeyeceğini kaydetmişti.

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’a konuşan HDP’li Beştaş, siyasette toplumun sorunlarına ilişkin özeleştirel yaklaşımı önemsediklerini, parti olarak kadın özgürlüğünün yanında ve bunun öncülüğünü yapma iddiasında olduklarını söyledi:

“Başörtüsü takmak isteyen kadınlar kesinlikle hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmamalıdır. Bizim zaten yaklaşımımız her zaman böyleydi. Kadınların kendi bedeni, kendi kıyafetleri, kendi kararları üzerindeki toplumsal, siyasal baskının kalkmasını savunan bir yerdeyiz. Bu nedenle CHP’nin yaklaşımını olumlu karşılıyoruz.”

Beştaş, CHP’nin Meclis’e sunacağı kanun teklifinin karşısında bulunmayacaklarını söyleyerek benzer kanun tekliflerini Meclis’e sunduklarının da altını çizdi.