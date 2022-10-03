Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne güvence’ açıklamasına destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum” dedi.

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Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter’dan paylaştığı videolu mesajda başörtüsü yasağın konusuna değinerek, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti.

Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına destek geldi. Davutoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum.”