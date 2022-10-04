‘Sadece Erdoğan’ın tıbbi malzemeleri için yılda 113 milyon lira harcanır mı?’

MESUDE ERŞAN

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CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için tıbbi ve laboratuvar sarf malzemelerine yılda yaklaşık 113 milyon lira harcanmasına tepki gösterdi: “Böylesine büyük miktarda bir harcama, 10 milyon hastaya bakan bir hastanede ancak yapılabilir.”

Fotoğraf: AA

Tıp doktoru ve sağlık işletmecisi Ünsal, TBMM kürsüsünden, Cumhurbaşkanlığının 2021 Sayıştay raporuna geçen sağlık harcamasını eleştirdi.

Sayıştay raporuna göre, Cumhurbaşkanlığının 2020’de 2 milyar 896 milyon 174 binlik toplam harcaması, 2021’de 814 milyon 627 binlik artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin liraya yükseldi. 8 milyon liralık günlük harcama da 2 milyon liralık artışla yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı.

Artan harcamalar arasında dikkat çeken kalemlerden biri de ‘tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri’ için yapılandı. Aynı kalem için 2020’de 51 milyon 89 bin lira harcanmıştı. 2021’de önceki yıla göre 61 milyon 851 lira daha fazla harcandı ve toplam tutar 112 milyon 941 bin lira olarak kayda geçti.

‘Sağlıkta da israf ve lüks var’

Diken’e konuşan Ünsal, en az 100 milyon lira harcanarak sarayda hastane kurulduğunu söyledi. Hastane kurulmadan önce Erdoğan’ın Hacettepe Tıp Fakültesi’nde gittiğini anlatan Ünsal, şunları söyledi:

“Değişik saatlerde Hacettepe’ye (tıp fakültesi) gidiyordu. Daha sonra saraya çok özel makineleri olan, tam teşekküllü bir hastane kurdu. Her şeyde olduğu gibi israfın, lüksün içinde yüzdüğünü sağlıkta da görüyoruz. Vatandaş çöp tenekelerinden ekmek, domates, biber toplar, kuruşun hesabını yaparken saray ve çevresindekiler milyarları keyif için harcıyor. Sadece Erdoğan’a bakan bir hastanede 113 milyon liralık harcama bunu gösteriyor. Bu tutar, Sayıştay raporundaki çok önemli bir gider.”

‘Tıp fakültelerinde olmayan cihazlar sarayda’

Geçen yılki tutarın bile ‘astronomik’ olduğunu savunan Ünsal, şöyle konuştu: “Bir yılda 2.5 misline yakın artış oldu. Çok büyük bir para bu. Tek adam rejiminin sağlıktaki imtiyazı. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da kendine bir imtiyaz sağlamış. Uçmada, gezmede, tozmada, para harcamada, bir de örtülü ödeneği var onları hiç bilmiyoruz.”

Hastanelerde randevu alabilmek için aylarca sıra beklenir, sağlık sistemi şehir hastanelerinin de katkısıyla batarken Erdoğan’ın ‘özel hastane’sinin maliyetinin bu kadar yükselmesini eleştiren Ünsal, şunları dedi: “Erdoğan’ın tek başına sağlık gideri, 10 milyon vatandaşınkine denk. İtibarda tasarruf olmaz diyor ama ülke adına çok acı bir şey. Hastanede, tıp fakültelerinde olmayan bazı tıbbi cihazların bulunduğunu duydum. Haliyle bu makinelerin kitleri, sarf malzemeleri de çok pahalı oluyor.”