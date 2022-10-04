Prof. Dr. Naci Görür: Toplumu bilgilendirmek istedim

Twitter paylaşımında dün gece Kumburgaz fay kolu üzerinde meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depreme değinen Prof. Dr. Naci Görür, ‘küçük ama yeri bakımından önemli’ dediği depremin ne anlama geldiğini Diken’e anlattı.

Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle pic.twitter.com/MOt2r206Aj — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 4, 2022

“Marmara Denizi’nde veya Marmara Bölgesi’nde bir deprem bekliyoruz. O depremi de Kuzey Anadolu Fayı’nın ‘Kuzey kolu’ üzerinde bekliyoruz. O Kuzey kol da bütün Marmara’yı kesen bir fay zonu. Adapazarı Körfezi’nden Marmara’nın içine giriyor Tekirdağ’dan çıkıyor.”

Bu fay zonunun üç kola ayrıldığını belirten Görür, onları şöyle sıraladı: “Bunlardan biri Adalar’ın güneyinden geçen ‘Adalar kolu’. Diğeri Yeşilköy açıklarıyla Silivri açıkları arasında uzanan ‘Kumburgaz kolu’. Üçüncüsüyse Silivri açıklarından Tekirdağ’a kadar uzanan ‘Tekirdağ kolu’.

Dün geceki deprem kilitli fayda oldu

Jeoloji Mühendisi Profesör Naci Görür, ‘bu kollardan ikisinin -Adalar ve Kumburgaz- kilitli olduğunu söyledi: “Kilitli demek, herhangi bir deprem üretmeden sürekli enerji biriktiriyor demektir. En tehlikeli faylar bu enerji biriktiren kilitli faylardır. Çünkü günün birinde biriktirdikleri enerji o fay boyunca olan kayaların direnme gücünü aşınca kayaları kırıp deprem oluşturacaklardır demektir.”

Biz depremi öncelikle ‘Kumburgaz kolu’ üzerinde bekliyoruz. Bu, 65 kilometre uzunluğunda bir fay koldur. Kırıldığı takdirde minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretir.

‘Sinek küçük ama mide bulandırır’

Dün geceki deprem de bu kol üzerinde oldu. Kendisi küçük bir deprem fazla bir anlamı da yok ama ‘Sinek küçük ama mide bulandırır’ diye bir laf var.

İşte bu kilitli olduğunu düşündüğümüz ve kırılmasını öncelikle beklediğimiz kırılırsa minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretir diye düşündüğümüz fay kolunun üzerinde meydana geldi. Onun için bu depremin yeri ve önemi var. Onun için toplumu bilgilendirmek istedim.”