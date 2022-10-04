Erdoğan: Yunanistan Amerika’dan yardım istiyor, gereği neyse yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın ABD’den yardım istediğini belirterek, “Neye karşı yardım istiyor? Türkiye’ye karşı istiyor. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız” dedi.

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‘Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek Türkçeleştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra elhamdülillah aslına rücu etti ve bugünkü haliyle evet Allahuekber diye nidalar yükselmeye başladı.

* Yunanistan’ın başbakanı Amerika’dan yardım istiyor, neye karşı yardım istiyor? Türkiye’ye karşı istiyor. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız

* Milleti millet yapan güçlü ailelerdir. Aile yapımızı sarsmak isteyenlere en güzel cevabı bu mübarek gecede veriyoruz.