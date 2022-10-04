İddia: Trump görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray’ın tuvaletine attı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki görevi sırasında bazı resmi belgeleri yırtarak tuvalete attığı iddia edildi.

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New York Times’ta, gazeteci Maggie Haberman tarafından Trump hakkında yazılan “Güven Adamı: Donald Trump’ın doğuşu ve Amerika’nın çöküşü” adlı kitap bugün okuyucuyla buluşuyor.

AA’nın haberine göre Trump’ın Beyaz Saray’daki dönemine dair ilginç notların yer aldığı kitapta, periyodik olarak tuvaletin basılı kağıtlarla tıkandığını keşfeden Beyaz Saray personelinin, bu kağıtları tuvalete Trump’ın atarak sifonu çektiğine inandığı kaydediliyor.

Trump’ın, Başkanlık Kayıtları Yasası’na aykırı olarak bazen resmi belgeleri yırtarak yok ettiği öne sürülen kitapta, Başkan’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine FBI baskınıyla gündem olan Beyaz Saray’daki Ulusal Arşivlere ait kayıp belgeler iddiasına ilişkin devam eden soruşturmaya da işaret ediliyor.