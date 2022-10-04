Kanser randevu sistemi tüm aile hekimlerinin kullanımına açıldı

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen kanser randevu sistemini Türkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına açtı.

Bu sistemle aile hekimleri, hedef nüfuslarındaki kişileri arayıp kanser taramasına davet edecek. Taramanın yapılabileceği merkezler hakkında bilgi verilip, randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri kişilerin cep telefonlarına SMS’le de iletilecek.

Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı web sitesinden meme kanseri ve diğer kanserler için dokümanlara ulaşılabiliyor, ayrıca ‘hangi tarama bana uygun’ linki üzerinden en yakın tarama merkezleri hakkında bilgi alınabiliyor.

Altı ayda 4 milyon tarama

Bakanlığın verilerine göre 2021’de 4,4 milyon kanser tarama hizmeti verilirken, bu yılın ilk altı ayında 4 milyon tarama yapıldı. Bunların yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturdu.

Türkiye’de meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor. Ayrıca 41 mobil araçla da kanser tarama hizmeti veriliyor.

AA’nın ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla derlediği bilgilere göre meme kanseri, Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve en çok ölüme neden olan kanserler arasında ilk sırada yer alıyor.

Yeni vakaların yüzde 11,7’si meme kanseri

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 4 Şubat 2021’de açıkladığı verilere göre birinci sıradaki meme kanseri, tüm yeni tanı konulan kanser vakalarının yüzde 11,7’sini oluşturuyor. En sık görülen kanser türleri içinde meme kanserini yüzde 11,4 ile akciğer, yüzde 10’la kalın bağırsak, yüzde 7,3’le prostat, yüzde 5,6’yla mide kanseri izliyor.

Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülüyor. Ayrıca özellikle 40 yaş ve üzerinde meme kanseri riski artıyor. BRCA1, BRCA2 genlerine sahip olmak, ailede meme kanseri öyküsünün bulunması, erken adet görmek, menopoza 55 yaşından sonra girilmesi riski artıran etkenler arasında yer alıyor.

Her ay düzenli muayene önemli

Meme kanserinde yaşam şekliyle değiştirilebilen risk faktörlerinin ortalama yüzde 62,8, değiştirilemeyen risk faktörleri yüzde 37,2.

Kadınların 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak kendi meme muayenelerini yapmaları, bu bölgede oluşabilecek değişikliklerin erken fark edilmesini sağlıyor. 40-69 yaş arası kadınlaraysa yılda bir kez meme muayenesi için doktora gitmeleri, iki yılda bir de mamografi çektirmeleri tavsiye ediliyor.