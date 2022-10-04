Bahçeli için dünya bir yana Kılıçdaroğlu bir yana

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Meclis’e gönderilen fezlekeye ilişkin konuştu: “Bana kalsa öne alırım.”

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Dün Kılıçdaroğlu dahil 34 vekilin fezlekesi Meclis başkanlığına gönderilmişti.

Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilere konuştu.

CHP liderinin dün yayınladığı videoda masasındaki ‘Türkçülüğün Esasları’ kitabına dair gelen soruyu yanıtlayan Bahçeli “Okumasında yarar var” dedi.

Meclis’e gönderilen dokunulmazlık fezlekelerini de değerlendiren Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun fezlekesi için “Bana kalsa öne alırım” dedi.

Grup konuşmasında CHP’nin ‘başörtüsüne güvence’ için vereceği kanun teklifini değerlendiren MHP lideri, şunları demişti: “Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur. MHP, geçmiş dönemde vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın.”