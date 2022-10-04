Gazetecilerden Meclis’te ‘sansür yasası’ eylemi: CHP’lilerden destek

AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu ‘sansür yasası’ teklifi gazeteciler tarafından siyah maskelerle genel kurul basın locasında protesto edildi. CHP milletvekilleri de bu sırada “Sansür yasasına hayır” dövizlerini göstererek gazetecilere destek verdi.

Fotoğraf: ANKA

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e getirdiği ve sansürle sonuçlanacağı eleştirilerine neden olan 40 maddelik yasa tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmişti.

Basın meslek örgütleri düzenledikleri protestolarla yasanın geri çekilmesini isterken Meclis’in temmuzda tatile girmesiyle genel kurul görüşmeleri ekime kalmıştı.

TBMM’nin yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısı başladı. AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu ‘sansür yasası’ teklifi bugün Meclis Genel Kurulu’na gelecek. Bugünkü birleşimin açılışında 10 basın meslek örgütü temsilcisi de yasayı protesto etmek için siyah maskeler takarak basın locasına girdi.

Bu sırada CHP milletvekilleri de gazetecileri alkışlayarak, ellerindeki “Sansür yayasına hayır. Basın ve ifade özgürlüğü istiyoruz. Anayasa’ya aykırı yasa geri çekilsin. ‘Yalan haber’ kime göre, neye göre” diye yazılı dövizleri açarak destek verdi.