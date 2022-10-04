Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gazetecilerden Meclis’te ‘sansür yasası’ eylemi: CHP’lilerden destek

AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu ‘sansür yasası’ teklifi gazeteciler tarafından siyah maskelerle genel kurul basın locasında protesto edildi. CHP milletvekilleri de bu sırada “Sansür yasasına hayır” dövizlerini göstererek gazetecilere destek verdi.

Fotoğraf: ANKA

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e getirdiği ve sansürle sonuçlanacağı eleştirilerine neden olan 40 maddelik yasa tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmişti.


Basın meslek örgütleri düzenledikleri protestolarla yasanın geri çekilmesini isterken Meclis’in temmuzda tatile girmesiyle genel kurul görüşmeleri ekime kalmıştı.

TBMM’nin yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısı başladı. AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu ‘sansür yasası’ teklifi bugün Meclis Genel Kurulu’na gelecek. Bugünkü birleşimin açılışında 10 basın meslek örgütü temsilcisi de yasayı protesto etmek için siyah maskeler takarak basın locasına girdi.

Bu sırada CHP milletvekilleri de gazetecileri alkışlayarak, ellerindeki “Sansür yayasına hayır. Basın ve ifade özgürlüğü istiyoruz. Anayasa’ya aykırı yasa geri çekilsin. ‘Yalan haber’ kime göre, neye göre” diye yazılı dövizleri açarak destek verdi.

Madde madde ‘sansür’ yasası: Paylaşımın her türlüsüne hapis; etiket ‘örgütlü suç’

AKP ve MHP’nin hedefi ‘sansür yasası’nı üç günde geçirmek: CHP direnecek

Basın meslek örgütleri, ‘sansür yasası’nı Meclis’te protesto etti

Uzlaşma sağlanamadı: ‘Sansür yasası’ görüşmeleri başlıyor

Basın meslek örgütleri, ‘sansür yasası’nın geri çekilmesini istiyor

Altun, Meclis’i beklememiş: ‘Sansür yasası’ için yönetmelik hazırlayıp para harcamış

Madde madde ‘sansür’ yasası: Paylaşımın her türlüsüne hapis; etiket ‘örgütlü suç’

‘Sansür yasası’ komisyondan geçti

CHP’den ‘sansür yasası’na muhalefet şerhi: Toplumsal muhalefeti bastırma yasası

‘Sansür yasası’ görüşmeleri: ‘İktidar bloğunun içinde ihtilaf var’

‘Sansür’ yasası: AKP ve MHP’den geri adım sinyali

Sosyal medya teklifi: Hedef ‘istibdat’, sitelerde habere yer kalmayacak

Gazetecilik örgütleri, basın tasarısı karşısında tek ses: Derhal geri çekilmeli

Sosyal medya tasarısı Meclis’te: ‘Yalan haber’ yayana üç yıla kadar hapis

‘Cumhur’da ‘yalan haber’ çatlağı: MHP hapis istiyor, AKP ‘Olmaz’ diyor

Sosyal medya yasası: AKP, ‘sansür algısı’ olmasın diye başka formül buldu

AKP’nin ‘seçim hazırlığı’: ‘Sosyal medya yasası’ için MHP’yle kapalı toplantı

AKP’nin ‘seçim hazırlığı’: Sosyal medya ve haber siteleri için 60 maddelik taslak

Erdoğan: Sosyal medyayla ilgili attığımız adım gençliği rahatlatmak için

Erdoğan ‘teyakkuzda’: Sosyal medya demokrasi için tehdit

Düzenleme şekilleniyor: Sosyal medya başkanlığı gündemde

Yeni sosyal medya yasası: ‘İktidar kendi lehine suç yaratıyor’

Sansür raporlandı: 14 yılda 467 bin siteye erişim engeli

Türkiye gazetesinin haberi: Sosyal medya düzenlemesiyle ‘yalan haber’e beş yıl hapis

Prof. Akdeniz: Sosyal medya düzenlemesi muhalifleri susturmak için

AKP’den sosyal medya önerisi: ‘Dezenformasyon’ yapana hapis cezası

‘Sosyal medya’ kanunu Resmi Gazete’de

Türkiye’de sansür cenderesi: ‘Seçim yaklaşırken amaç susturmak ve sindirmek’

SON HABERLER