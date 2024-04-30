Akşam Postası / 30 Nisan 2024

1 Mayıs’ta ‘sıkıyönetim’: Hiçbir yol Taksim’e çıkmayacak

1 Mayıs nedeniyle İstanbul’da alınacak tedbirler açıklandı.

Beş haneden biri sosyal yardım alıyor

Türkiye’de sosyal yardım alan hane sayısı dört yılda yüzde 52 arttı.

Alman bakan: Radikal İslamcıları ve Yahudi düşmanlarını sınırdışı edeceğiz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ‘daha fazla radikal İslamcıyı ve Yahudi düşmanını sınırdışı etmeyi planladıklarını’ söyledi.

‘Milliyet farkı’ alan otele ceza

Türk müşterisinden Britanya’daki bir siteden rezervasyon yaptırdığı için ‘milliyet farkı’ ücreti alan Antalya Limak Lara Hotel’e 56 bin 694 lira ceza kesildi.

Özel okullara 65 milyon lira ceza

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son bir yılda İş Kanunu’na aykırı hareket eden 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası verdi.

Ekspres vize artık 10 Yunan adasında geçerli

Yunanistan’ın Türk vatandaşlarına beş Yunan adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak.

Sabiha Gökçen’e dört destinasyon daha

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (İSG) uçuş ağına dört destinasyon eklendi.

Tekel bayileri BAT grubu sigaraları boykotta

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, düşük kar marjı nedeniyle British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmayacaklarını duyurdu.

Tavuk eti ihracatına sınırlama

Tavuk eti ihracatı aylık bazda azami 10 bin ton, toplamdaysa bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı.

Merkez Bankası sıkı para politikasını sürdürecek

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, toplumsal refaha en büyük katkının fiyat istikrarının sağlanacağı bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Microsoft yapay zeka yatırımına doymuyor

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, Endonezya’daki bulut depolama sistemi ve yapay zeka altyapısına 1,7 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Fransız oyuncu Gérard Depardieu ‘cinsel saldırı’dan ifade verdi

Fransız oyuncu Gérard Depardieu cinsel saldırı suçlaması nedeniyle ifade verdi.