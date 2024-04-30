1 Mayıs’ta ‘sıkıyönetim’: Hiçbir yol Taksim’e çıkmayacak

1 Mayıs nedeniyle İstanbul’da alınacak tedbirler açıklandı.
Valiliğin açıklamasına göre:
- Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlamalar saat 04:00’te, deniz ve raylı sistemlerdeki kısıtlamalar saat 05:30 itibarıyla başlıyor.
- M2 Yenikapı – Seyrantepe – Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakları sefere kapatılacak.
- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler seferleri yapılmayacak.
- İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvay çalışmayacak.
- Tünel Meydan – Karaköy füniküler seferleri yapılmayacak.
- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT otobüs durakları (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) kapatılacak.
- M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe durağı kapatılacak.
- M7 İstoç – Yıldız metro hattının Kağıthane – Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakları sefere kapatılacak.
- Bağcılar – Kabataş tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak, Topkapı-Kabataş hattında yolcu taşınmayacak.
- T5 Eminönü – Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak, Cibali – Eminönü hattında yolcu taşınmayacak.
- T6 tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak, Yenikapı – Kazlıçeşme hattında yolcu taşınmayacak.
- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak.
- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınacak fakat Anadolu yakasından Avrupa yakasına Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerinde ve Harem-Sirkeci hattında yolcu ve araç taşınmayacak.
- Adalar’a yapılan karşılıklı seferler ve Eyüpsultan tarafına seferlerin devam edecek fakat Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına sefer yapılmayacak.
- TURYOL-DENTUR deniz motorları Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıyacak fakat Anadolu yakasından Avrupa yakasına Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine yolcu taşınmayacak.
- Adalar’a karşılıklı seferler ve Eyüpsultan tarafına seferlerin devam edecek fakat Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına sefer yapılmayacak.
- Marmaray Sirkeci istasyonu çift taraflı sefere kapatılacak.
- Çöp konteynırları bir gece öncesinden kaldırılacak ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddeler temizlenecek.
- Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda, belediyelere ait araç ve personel bulundurulmayacak.
- İETT otobüs güzergahları alternatif güzergahlara kaydırılacak.
- Güzergâh üzerinde bulunan cam duraklar kaldırılacak.
- Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe civarındaki otoparklar boşaltılacak.
- Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih İlçelerinde Taksim Meydanı’na çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç parkına bir gece öncesinden müsaade edilmeyecek.