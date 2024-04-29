CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek

CHP, 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı’na yürüyecek. İşçilere yıllardır kapatılan meydan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına rağmen yine yasaklanmıştı.

Yasaklı olmayan 2012 1 Mayıs’ından…

Taksim’de 1 Mayıs 1977’de meydanda bulunan binlerce kişiye çevre binalardan ateş açılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 136 kişi de yaralanmıştı.

Bu nedenle Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları için simgesel bir anlam taşıyor. Ancak yıllardır 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması engelleniyor.

AYM, engelin hak ihlali olduğunu hükmetti ancak buna rağmen meydan bu sene de yasak.

Ancak sendikalar ve muhalefet partileri Taksim’de ısrarcı.

TİP, TKH, EMEP, Halk Evleri ve Sol Parti ortak açıklamayla Taksim için çağrıda bulunmuştu.

CHP de Taksim’e yürüyeceğini ilan etti. Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu.