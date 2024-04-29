Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ortak çağrı: 1 Mayıs’ta Taksim’e

Emek Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Halkevleri’nin İstanbul il örgütleri 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için ortak çağrı yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Taksim’de 1 Mayıs 1977’de meydanda bulunan binlerce kişiye çevre binalardan ateş açılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 136 kişi de yaralanmıştı.


Bu nedenle Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları için simgesel bir anlam taşıyor. Ancak yıllardır 1 Mayıs’ınTaksim’de kutlanması engelleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Taksim’de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır” demişti.

TİP, TKH, EMEP, Halk Evleri ve Sol Parti’nin ‘Sömürü düzenine karşı 1 Mayıs’a!’ başlıklı ortak basın açıklamasındaki çağrı şöyle: “Tüm İstabullu emekçileri, Taksim’e yürümek üzere 1 Mayıs’ta Saraçhane’de saat 10.00’da buluşmaya çağırıyoruz.”

Yerlikaya: Taksim’de 1 Mayıs’ın kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır

1 Mayıs’ta Taksim yine yasak

Bakan Işıkhan’a göre işçilerin Taksim ‘inadı’ 1 Mayıs’ın ruhunu zedeliyor

DİSK: 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz

SON HABERLER

Çevre kirliliği kadına yönelik şiddetin bir başka boyutu

Kadınlar ev, işyerleri ve dışarıdaki çevre kirliliğinden daha çok etkileniyor. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler tam da bu nedenle çevresel bozulma ve çevre kirliliğinin, kadına yönelik şiddetin bir diğer boyutu sayılması gerektiğini söylüyor.