Ortak çağrı: 1 Mayıs’ta Taksim’e

Emek Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Halkevleri’nin İstanbul il örgütleri 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için ortak çağrı yaptı.

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Taksim’de 1 Mayıs 1977’de meydanda bulunan binlerce kişiye çevre binalardan ateş açılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 136 kişi de yaralanmıştı.

Bu nedenle Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları için simgesel bir anlam taşıyor. Ancak yıllardır 1 Mayıs’ınTaksim’de kutlanması engelleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Taksim’de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır” demişti.

TİP, TKH, EMEP, Halk Evleri ve Sol Parti’nin ‘Sömürü düzenine karşı 1 Mayıs’a!’ başlıklı ortak basın açıklamasındaki çağrı şöyle: “Tüm İstabullu emekçileri, Taksim’e yürümek üzere 1 Mayıs’ta Saraçhane’de saat 10.00’da buluşmaya çağırıyoruz.”