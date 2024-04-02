DİSK: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz

DİSK yönetim kurulu 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlama kararı aldı.
Taksim’de 1 Mayıs 1977’de meydanda bulunan binlerce kişiye çevre binalardan ateş açılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 136 kişi de yaralanmıştı.
Bu nedenle Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları için sembolik bir anlam taşıyor. Ancak yıllardır 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması engelleniyor.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Ülkemizde 1 Mayısların bir simgesi var, işçilerin emekçilerin mücadelesinin ve geleneğinin, emeğe saygının bir simgesi var: ‘Taksim Meydanı’” dedi.
Taksim Meydanı’nın 1977’den beri yüreklerinde yara olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, yeniden yasaklandığı 2013’ten beri en büyük hasreti olduğunu söyledi: “Bu yıl 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz.”
DİSK’in açıklaması şöyle:
- Kararları herkes için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kesin kararını verdi: 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bu hakkı engellemek hukuk dışıdır.
- Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim’de coşkuyla kutlama hakkı vardır. Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın kullanımı, 2013 yılından beri keyfi biçimde engellenmektedir.
- Bizlerin 1 Mayıs’ta Taksim’de olmasını engellemek hukuk tanımazlık olur, Anayasal düzene karşı bir suç olur.
- Anayasa’nın tanınmadığı yerde ekmek olmaz, adalet olmaz, hürriyet olmaz. Anayasa’nın tanınmadığı yerde Cumhuriyet olmaz, demokrasi olmaz, çocuklarımızın geleceği olmaz.
- Anayasa Mahkemesi kararlarına, Anayasaya ve Anayasal düzene sahip çıkmak, dün olduğu gibi bugün de öncelikle işçi sınıfının görevidir.
- 2024 1 Mayıs’ında Taksim’de olmak ekmeğimize sahip çıkmaktır, adalete ve hürriyete sahip çıkmaktır, Cumhuriyet’e, demokrasiye sahip çıkmaktır ve en önemlisi memlekete sahip çıkmaktır.