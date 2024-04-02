DİSK: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz

DİSK yönetim kurulu 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlama kararı aldı.

Fotoğraf: DİSK

Taksim’de 1 Mayıs 1977’de meydanda bulunan binlerce kişiye çevre binalardan ateş açılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 136 kişi de yaralanmıştı.

Bu nedenle Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları için sembolik bir anlam taşıyor. Ancak yıllardır 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması engelleniyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Ülkemizde 1 Mayısların bir simgesi var, işçilerin emekçilerin mücadelesinin ve geleneğinin, emeğe saygının bir simgesi var: ‘Taksim Meydanı’” dedi.

Taksim Meydanı’nın 1977’den beri yüreklerinde yara olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, yeniden yasaklandığı 2013’ten beri en büyük hasreti olduğunu söyledi: “Bu yıl 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz.”

DİSK’in açıklaması şöyle: