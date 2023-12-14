AYM, Taksim’in 1 Mayıs’a kapatılmasını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasının engellenmesine ilişkin başvuruda hak ihlali kararı verdi.

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Taksim’de 1 Mayıs 1977’de meydanda bulunan binlerce kişiye çevre binalardan ateş açılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 136 kişi de yaralanmıştı.

Bu nedenle Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları için sembolik bir anlam taşıyor. Ancak yıllardır 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması engelleniyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) engelleme kararını, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye taşımıştı.

AYM’nin başvuruyla ilgili kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Taksim’deki kutlamanın engellenmesi, ‘Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına’ oyçokluğuyla aykırı bulundu.

Yüksek Mahkeme, ‘kötü muamele yasağının ihlal edildiği’ başvurusunuysa ‘açıkça dayanaktan yoksun olduğu’ gerekçesiyle reddetti.