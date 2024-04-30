Netanyahu Refah’a ‘her halükarda’ saldıracaklarını yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes görüşmeleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Refah kentine saldıracaklarını söyledi.

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İsrail Basın Ofisi’nden paylaşılan açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze’deki İsrailli rehinelerin yakınlarının temsilcileriyle görüştü.

Gazze’de ‘hedeflerine ulaşmadan’ durmayacaklarını belirten Netanyahu, esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Refah’a kara saldırısı başlatacaklarını tekrarladı.

Açıklamanın İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin devam ettiği süreçte gelmesi dikkat çekti.

Britanya Dışişleri Bakanı David Cameron, Hamas’a İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli esirin serbest bırakılmasının teklif edildiğini söylemişti.

ABD: Kapsamlı operasyon istemiyoruz

ABD’den Netanyahu’nun açıklamasına yanıt geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby şunları dedi:

“Refah’ta kapsamlı kara operasyonu görmek istemiyoruz. Oraya sığınmış olan 1,5 milyon insanın güvenlik ve emniyetini göz önünde bulundurmayan bir operasyon görmek istemiyoruz.”

Kirby, İsrail’in kendilerine Refah’la ilgili bir askeri plan iletilmediğini de vurguladı.