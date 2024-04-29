Britanya Hamas’a sunulan ‘cömert’ ateşkes teklifinin detaylarını paylaştı

Britanya Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail’in Hamas’a ilettiği ateşkes teklifinin içeriğini açıkladı.

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Cameron, Suudi Arabistan’da düzenlenen ‘Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu’nda katıldığı oturumda konuştu.

AA’nın haberine göre Cameron, şunları dedi:

“İsrailli esirlerin ve potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında Gazze’de 40 günlük kalıcı ateşkes için cömert bir teklif var.

Umarım, Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Açıkçası, dünyadaki tüm baskılar ve gözler bugün onların üzerinde olmalı ve ‘bu anlaşmayı kabul edin’ demeli. Esirler serbest kalana kadar savaş bitmeyecek.”

ABD de telifi ‘cömert’ olarak nitelemişti.