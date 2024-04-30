Fransız oyuncu Gérard Depardieu ‘cinsel saldırı’dan ifade verdi

Fransız oyuncu Gérard Depardieu cinsel saldırı suçlaması nedeniyle ifade verdi.

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Eylül 2021’de ‘Les Volets Verts’ filminin çekimleri sırasında Gérard Depardieu’nün iki kadına karşı cinsel saldırıda bulunduğu önü sürülüyor.

CNN‘in haberine göre Depardieu’nün avukatı oyuncunun dün sorgulanmak üzere Paris’te gözaltına alındığını söyledi.

Paris savcılığı, Depardieu’nün ayrıca Ağustos 2018’de oyuncu Charlotte Arnould’a karşı işlediği öne sürülen tecavüz ve cinsel saldırı şüphesinin de resmi olarak soruşturulduğunu duyurdu.

Depardieu hakkında çok sayıda kadın benzer şikayette bulunmuş, bunun üzerine resmi soruşturma başlatılmıştı. Oyuncu tüm suçlamaları reddediyor.

Depardieu 2013’te hükümetin zenginlerden alacağı vergiyi artırmasını protesto etmek için Fransız vatandaşlıktan çıkacağını söyledikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rus vatandaşlığına kabul edilmişti.