Gerard Depardieu 13 kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor

Fransız haber sitesi Mediapart, oyuncu Gerard Depardieu’nun 13 kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandığını yazdı.

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BBC’nin Mediapart’a dayanarak verdiği haberde, Fransa’da 13 kadın, oyuncu Gerard Depardieu’nun kendilerini elle ve müstehcen sözlerle taciz ettiğini söylüyor. İddiaya göre taciz vakaları, son yirmi yılda film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldi.

Green Card ve Cyrano de Bergerac filmleriyle tanınan Depardieu’nun avukatı, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini söyledi.

İlk iddia değil

Bu, 74 yaşındaki oyuncu hakkındaki ilk taciz iddiası değil; iki yıl önce yine kabul etmediği bir cinsel saldırı nedeniyle halen soruşturuluyor.

Mediapart’ın haberinde, kadınlardan biri Gerard Depardieu’nun ‘Elini elbisesinin altına soktuğunu, ittiğinde saldırganlaşıp ve tekrar denediğini’ iddia etti. Bir başkası, ‘Elini cinsel organının üzerine koymaya çalıştığını’ söyledi.

Yetişkinler göz yumdu

Tacize uğradığı sırada 17 yaşında olan bir oyuncu ise “Yetişkinler, herkesin önünde bir aktörün memelerimi okşamasına izin verdi” dedi.

Kadınların birçoğu film setlerinde konuyla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını, tacizlere müsamaha gösterildiğini hatta yapılanların kahkahalarla karşılandığını söyledi.

AFP’nin haberine göre kadınlar henüz konuyla ilgili yasal girişimde bulunmadı.