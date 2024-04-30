Merkez Bankası sıkı para politikasını sürdürecek

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, toplumsal refaha en büyük katkının fiyat istikrarının sağlanacağı bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

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Merkez Bankası’nın 92’nci Hesap Dönemi Olağan Kurul Toplantısı’nda Karahan, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

TRT Haber’in aktardığına göre MB başkanı, küresel iktisadi faaliyetin geçen yıl zayıf seyrettiğini, özellikle Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerde kademeli olarak azalan büyüme oranlarının 2023’te de gerilediğini vurguladı: “Küresel enflasyonsa bir önceki yılda ulaştığı yüksek seviyelere kıyasla belirgin şekilde gerilemekle birlikte merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde kalmayı sürdürmüştür. Bu dönemde enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiği ülkelerde parasal sıkılaştırma devam etmiştir.”

Geçen haziranda dezenflasyonun tesisi, enflasyon beklentilerinin sabitlenmesi ve fiyatlama davranışlarının kontrol altına alınması için güçlü parasal sıkılaştırma başlattıklarını söyleyen Karahan, politika faizini 34 puan artırarak yüzde 8,5 düzeyinden yüzde 42,5’e yükselttiklerini hatırlattı.

MB başkanı şöyle devam etti: “Şubatta aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde öngörülenden yüksek gerçekleşti. Enflasyon üzerindeki riskler ve enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak martta politika faizinini 5 puan artırarak yüzde 50 düzeyine yükselttik.”

Karahan, merkez bankasının önceliğinin fiyat istikrarı sağlamak olduğunu belirterek, “Para politikasını, bu amaç doğrultusunda enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadedeyse yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz” dedi.