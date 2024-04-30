Beş haneden biri sosyal yardım alıyor

Türkiye’de sosyal yardım alan hane sayısı dört yılda yüzde 52 arttı.

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Geçim sıkıntısı resmi verilere de yansıdı. Asgari ücretle yaşam mücadelesi veren milyonlar, sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Euronews Türkçe’nin cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı faaliyet raporundan derlediği verilere göre sosyal yardım alan hane sayısı kademeli olarak artıyor.

2017’de 3,2 milyon hane sosyal yardımlardan yararlanırken bu sayı 2023’te 5 milyona dayandı.

Buna göre 5 haneden biri sosyal yardım alıyor.

Sosyal yardım alan kişilerin nüfusa oranı 2017’de yüzde 13,7’yken bu oran 2023’te yüzde 18,4’e yükseldi.