Sabiha Gökçen’e dört destinasyon daha

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (İSG) uçuş ağına dört destinasyon eklendi.

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İSG’nin yaptığı açıklamaya gör mayıstan itibaren Bulgaristan’ın Sofya, Moldova’nın Kişinev, Kazakistan’ın Aktau ve Slovakya’nın Bratislava şehirlerine direkt uçuşlar yapılacak.

Yeni dört hatta haftalık sefer sayıları şöyle:

*1 Mayıs’tan itibaren Sofya (SOF) üç

*5 Mayıs’ta başlayacak Kişinev (RMO) iki

*12 Mayıs’ta açılacak Aktau (SCO) iki

*15 Mayıs’ta başlayacak Bratislava (BTS) iki

2023’ü yolcu trafiği rekoruyla tamamlayan İSG, 2024’ün ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 22 artırdı.

Yeni rotaların havalimanına 102 bin uluslararası yolcu kazandırması bekleniyor.

Sabiha Gökçen 122 dış hat bağlantısıyla 53 ülkede toplam 162 destinasyona hizmet veriyor.