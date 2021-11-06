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Yaramazlara biraz batar!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler yüzde 15 azaltılacak

Marmara Bölgesi’nde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bugün saat 21.00 ile yarın saat 09.59 arasında, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar yüzde 15 azaltılacak.

Fotoğraf: AA

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’nin (HEAŞ) açıklamasına göre Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı gerçekleştirildi.


Marmara Bölgesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı: “Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 6 Kasım 2021 tarihi saat 21.00 ile 07 Kasım 2021 tarihi 09.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”

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