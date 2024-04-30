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Yaramazlara biraz batar!

1 Mayıs’ta kapalı ve alternatif yollar

1 Mayıs’ta İstanbul’da kapatılacak yollar ve alternatifleri açıklandı.

Fotoğraf: TRT Haber

Valiliğin açıklamasına göre kapanacak yollar şöyle:


Fatih’te kapatılacak yollar

  • Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi)
  • Macar Kardeşler Caddesi
  • 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
  • Vezneciler Caddesi
  • Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası)
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi
  • Reşadiye Caddesi
  • Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası)
  • Cemil Birsel Caddesi
  • Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası)
  • Atatürk Bulvarı
  • Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri
  • Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray’a katılım)

Fatih’te alternatif yollar

  • Sahil Kennedy Caddesi
  • Haliç Köprü
  • D 100
  • Avrasya Tünel
  • Namık Kemal Caddesi
  • 10. Yıl Caddesi
  • Vatan Caddesi
  • Haliç Köprüsü
  • Sahil Kennedy Caddesi

Beyoğlu’nda kapatılacak yollar

  • Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti (Şişhane Işıklar kapama noktası ile Taksim Divan Kavşağı kapama noktası arası)
  • Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası)
  • Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti (Turabi Baba Cadde kesişimi ile İplikçi Varyant arası)
  • Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağı, Darülaceze Caddesi istikameti
  • Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi Darülaceze Caddesi istikameti
  • Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü ile Dolapdere Kavşak arası)
  • Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti (Kurtuluş Caddesi kesişimi ile Tarlabaşı Bulvarı arası)
  • Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası)
  • Sazlıdere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti (Dolapdere Kavşak ile Divan Kavşak arası)
  • Mete Caddesi Taksim Akm istikameti (Askerocağı Cadde kesişimi Işıklar Kapama Noktası ile Akm önü kavşak arası)
  • Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi istikameti (Mete Kavşak kapama noktası ile Şehitler Tepesi arası)
  • İnönü Caddesi Taksim Akm ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti (Akm önü kavşak ile Şehitler Tepesi ışıklar kapama noktası arası)
  • Tak-ı Zafer Caddesi (Akm kavşak ile Kazancı Yokuşu kapama noktası arası)
  • Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti (Kazancı Yokuşu kapama noktası ile Akarsu Yokuşu başı kapama noktası arası)
  • İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne bağlanan bütün yollar (Taksim Meydan ile İlk Belediye Caddesi kapama noktası arası)
  • Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti (Tepebaşı Işıklar kesişimi ile Beyoğlu Belediyesi arası)
  • İlk Belediye Caddesi (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye önü kapama noktası ile İstiklal Caddesi Tünel – Meydan arası)
  • Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti (Karaköy Meydan itibariyle)
  • Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti (Karaköy Meydan itibari ile)
  • Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti (Karaköy Meydan kapama noktası ile Boğazkesen Caddesi kapama noktası arası)
  • Necati Bey Caddesi Dolmabahçe istikameti (Karaköy Meydan ile Tophane ışıklar arası)
  • Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti (Defterdar Yokuşu girişi kapama noktası ile Yeni Çarşı Cadde girişi kapama noktası)
  • Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti (Boğazkesen Cadde kesişimi ile Sıraselviler Caddesi arası)
  • Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikamet (Kadırgalar Caddesi kapama noktası ile Tophane ışıklar kapama noktası arası)
  • Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak (Akyol Taksi Durağı önü Bolahenk Sokak kesişimi ile Cihangir Caddesi arası)

Beyoğlu’nda alternatif yollar

  • Donanma Caddesi
  • Fişekhane Deresi Caddesi
  • Dereboyu Caddesi
  • Bülent Demir Caddesi
  • Irmak Caddesi
  • Kurtuluş Deresi Caddesi
  • Piyalepaşa Bulvarı
  • Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi
  • Fatih Sultan Caddesi
  • Fatih Sultan Mimberi Caddesi
  • Alt Baruthane Caddesi
  • Üst Baruthane Caddesi
  • Kulaksız Caddesi
  • Okmeydanı Caddesi
  • Hasköy Caddesi
  • Kumbarhane Caddesi
  • İmrahor Caddesi
  • Asker Ocağı Caddesi

Şişli’de kapatılacak yollar

  • Cumhuriyet Cadde Şişli ve Taksim Meydan istikameti (Divan Otel önü kavşak ile Harbiye Askeri Müze önü kapama noktası arası)
  • Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan istikameti (Harbiye Askeri Müze önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde kesişimi arası)
  • Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde istikameti (Nişantaşı kavşak noktası ile Osmanbey kavşak arası)
  • Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye önü ışıklar itibariyle
  • Büyükdere Cadde Taksim Meydan ve Şişli istikameti (19 Mayıs Cadde kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası)
  • Büyükdere Caddesi Esentepe varyant altı ile Mecidiyeköy arası
  • Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-i Hürriyet Cadde istikameti (Kuştepe Köprü Altı ile Abide-i Hürriyet Cadde arası)
  • Darülaceze Caddesi
  • Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy istikameti (Hürriyet Tepe Işıklar ile Ergenekon Caddesi arası)
  • İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde istikameti (Abide-i Hürriyet Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)
  • Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti (Kurtuluş Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)
  • Dolapdere Caddesi Pangaltı altı istikameti (Poyraz Sokak kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası)
  • Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş istikameti (Piyalepaşa Bulvarı kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası)
  • Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibari ile)
  • Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim dönüşü itibari ile)
  • Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy istikameti (Akar Cadde kesişimi itibari ile)
  • İncirli Dede Caddesi Feriköy istikameti (Akar Cadde kesişimi itibari ile)
  • Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan istikameti (Akar Caddesi Tünel girişi itibari ile)
  • Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde istikameti (Bomonti Kavşak girişleri itibari ile)
  • Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii istikameti (Çiftecevizler Caddesi girişleri itibari)
  • Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet Cadde istikameti (Şişli Belediye önü kavşak itibari)
  • Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan gelişi Uzay Otomotiv istikameti (Tünel İşletme Müdürlüğü gerisi Odese Bulvarı ayrımı itibariyle)
  • Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv istikameti (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii önü itibariyle)
  • İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti istikameti (İmrahor Kağıthane ve Sütlüce girişleri itibariyle)

Şişli’de alternatif yollar

  • Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu arası
  • Mecidiyeköy Yolu Caddesi
  • Ortaklar Caddesi
  • Bahçeler Sokak
  • Bülent Tarcan Caddesi
  • Hakkı Yeten Caddesi
  • Vali Konağı Caddesi
  • Aytekin Kotil Caddesi
  • 19 Mayıs Caddesi
  • Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi ile Adil Baba Kavşak arası
  • Maçka Caddesi
  • Teşvikiye Caddesi
  • Abdi İpekçi Caddesi
  • Mim Kemal Öke Caddesi
  • Taşkışla Caddesi
  • Kurtuluş Caddesi
  • Bozkurt Caddesi
  • Silahşör Caddesi
  • Avukat Caddesi
  • Çiftecevizler Caddesi
  • Darülaceze Caddesi

Beşiktaş’ta kapatılacak yollar

  • Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası)
  • Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası)
  • Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı katılımı  (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle)
  • Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile)
  • Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile)
  • Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikamet (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası)
  • Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası)
  • Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti . (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile)
  • Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)

Beşiktaş’ta alternatif yollar

  • Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti
  • Çırağan Caddesi
  • Ortabahçe Caddesi
  • Süleyman Seba Caddesi
  • Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi arası
  • Bayıldım Caddesi
  • Şair Nedim Caddesi
  • Nüshetiye Caddesi
  • Ihlamur Yıldız Caddesi
  • Emirhan Caddesi
  • Ayazma Dere Caddesi
  • Yıldız Caddesi
  • Palangalar Caddesi
  • Balmumcu Şakir Kesebir Sokak
  • Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti

D-100’de kapatılacak yollar

  • D-100 Kuzey Mecideyeköy ayrım
  • D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları
  • D-100 Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları
  • Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı
  • D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrım
  • D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrım
  • D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrım

D-100’de alternatif yollar

  • D-100 Kuzeyden Mecidiyeköy’e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)
  • Kuzey Çağlayan Yanyol’dan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
  • Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek)
  • TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek)
  • Güney Haliç istikametinden Piyale Paşa’ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek)
  • Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 güney istikametine yönlendirilecek)
  • D-100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

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