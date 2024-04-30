1 Mayıs’ta kapalı ve alternatif yollar

1 Mayıs’ta İstanbul’da kapatılacak yollar ve alternatifleri açıklandı.
Valiliğin açıklamasına göre kapanacak yollar şöyle:
Fatih’te kapatılacak yollar
- Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi)
- Macar Kardeşler Caddesi
- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
- Vezneciler Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası)
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Reşadiye Caddesi
- Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası)
- Cemil Birsel Caddesi
- Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası)
- Atatürk Bulvarı
- Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri
- Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray’a katılım)
Fatih’te alternatif yollar
- Sahil Kennedy Caddesi
- Haliç Köprü
- D 100
- Avrasya Tünel
- Namık Kemal Caddesi
- 10. Yıl Caddesi
- Vatan Caddesi
- Haliç Köprüsü
- Sahil Kennedy Caddesi
Beyoğlu’nda kapatılacak yollar
- Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti (Şişhane Işıklar kapama noktası ile Taksim Divan Kavşağı kapama noktası arası)
- Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası)
- Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti (Turabi Baba Cadde kesişimi ile İplikçi Varyant arası)
- Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağı, Darülaceze Caddesi istikameti
- Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi Darülaceze Caddesi istikameti
- Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü ile Dolapdere Kavşak arası)
- Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti (Kurtuluş Caddesi kesişimi ile Tarlabaşı Bulvarı arası)
- Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası)
- Sazlıdere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti (Dolapdere Kavşak ile Divan Kavşak arası)
- Mete Caddesi Taksim Akm istikameti (Askerocağı Cadde kesişimi Işıklar Kapama Noktası ile Akm önü kavşak arası)
- Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi istikameti (Mete Kavşak kapama noktası ile Şehitler Tepesi arası)
- İnönü Caddesi Taksim Akm ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti (Akm önü kavşak ile Şehitler Tepesi ışıklar kapama noktası arası)
- Tak-ı Zafer Caddesi (Akm kavşak ile Kazancı Yokuşu kapama noktası arası)
- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti (Kazancı Yokuşu kapama noktası ile Akarsu Yokuşu başı kapama noktası arası)
- İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne bağlanan bütün yollar (Taksim Meydan ile İlk Belediye Caddesi kapama noktası arası)
- Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti (Tepebaşı Işıklar kesişimi ile Beyoğlu Belediyesi arası)
- İlk Belediye Caddesi (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye önü kapama noktası ile İstiklal Caddesi Tünel – Meydan arası)
- Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti (Karaköy Meydan itibariyle)
- Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti (Karaköy Meydan itibari ile)
- Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti (Karaköy Meydan kapama noktası ile Boğazkesen Caddesi kapama noktası arası)
- Necati Bey Caddesi Dolmabahçe istikameti (Karaköy Meydan ile Tophane ışıklar arası)
- Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti (Defterdar Yokuşu girişi kapama noktası ile Yeni Çarşı Cadde girişi kapama noktası)
- Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti (Boğazkesen Cadde kesişimi ile Sıraselviler Caddesi arası)
- Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikamet (Kadırgalar Caddesi kapama noktası ile Tophane ışıklar kapama noktası arası)
- Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak (Akyol Taksi Durağı önü Bolahenk Sokak kesişimi ile Cihangir Caddesi arası)
Beyoğlu’nda alternatif yollar
- Donanma Caddesi
- Fişekhane Deresi Caddesi
- Dereboyu Caddesi
- Bülent Demir Caddesi
- Irmak Caddesi
- Kurtuluş Deresi Caddesi
- Piyalepaşa Bulvarı
- Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi
- Fatih Sultan Caddesi
- Fatih Sultan Mimberi Caddesi
- Alt Baruthane Caddesi
- Üst Baruthane Caddesi
- Kulaksız Caddesi
- Okmeydanı Caddesi
- Hasköy Caddesi
- Kumbarhane Caddesi
- İmrahor Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
Şişli’de kapatılacak yollar
- Cumhuriyet Cadde Şişli ve Taksim Meydan istikameti (Divan Otel önü kavşak ile Harbiye Askeri Müze önü kapama noktası arası)
- Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan istikameti (Harbiye Askeri Müze önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde kesişimi arası)
- Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde istikameti (Nişantaşı kavşak noktası ile Osmanbey kavşak arası)
- Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye önü ışıklar itibariyle
- Büyükdere Cadde Taksim Meydan ve Şişli istikameti (19 Mayıs Cadde kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası)
- Büyükdere Caddesi Esentepe varyant altı ile Mecidiyeköy arası
- Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-i Hürriyet Cadde istikameti (Kuştepe Köprü Altı ile Abide-i Hürriyet Cadde arası)
- Darülaceze Caddesi
- Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy istikameti (Hürriyet Tepe Işıklar ile Ergenekon Caddesi arası)
- İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde istikameti (Abide-i Hürriyet Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)
- Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti (Kurtuluş Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)
- Dolapdere Caddesi Pangaltı altı istikameti (Poyraz Sokak kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası)
- Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş istikameti (Piyalepaşa Bulvarı kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası)
- Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibari ile)
- Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim dönüşü itibari ile)
- Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy istikameti (Akar Cadde kesişimi itibari ile)
- İncirli Dede Caddesi Feriköy istikameti (Akar Cadde kesişimi itibari ile)
- Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan istikameti (Akar Caddesi Tünel girişi itibari ile)
- Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde istikameti (Bomonti Kavşak girişleri itibari ile)
- Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii istikameti (Çiftecevizler Caddesi girişleri itibari)
- Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet Cadde istikameti (Şişli Belediye önü kavşak itibari)
- Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan gelişi Uzay Otomotiv istikameti (Tünel İşletme Müdürlüğü gerisi Odese Bulvarı ayrımı itibariyle)
- Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv istikameti (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii önü itibariyle)
- İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti istikameti (İmrahor Kağıthane ve Sütlüce girişleri itibariyle)
Şişli’de alternatif yollar
- Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu arası
- Mecidiyeköy Yolu Caddesi
- Ortaklar Caddesi
- Bahçeler Sokak
- Bülent Tarcan Caddesi
- Hakkı Yeten Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Aytekin Kotil Caddesi
- 19 Mayıs Caddesi
- Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi ile Adil Baba Kavşak arası
- Maçka Caddesi
- Teşvikiye Caddesi
- Abdi İpekçi Caddesi
- Mim Kemal Öke Caddesi
- Taşkışla Caddesi
- Kurtuluş Caddesi
- Bozkurt Caddesi
- Silahşör Caddesi
- Avukat Caddesi
- Çiftecevizler Caddesi
- Darülaceze Caddesi
Beşiktaş’ta kapatılacak yollar
- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası)
- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası)
- Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı katılımı (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle)
- Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile)
- Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile)
- Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikamet (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası)
- Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası)
- Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti . (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile)
- Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)
Beşiktaş’ta alternatif yollar
- Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti
- Çırağan Caddesi
- Ortabahçe Caddesi
- Süleyman Seba Caddesi
- Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi arası
- Bayıldım Caddesi
- Şair Nedim Caddesi
- Nüshetiye Caddesi
- Ihlamur Yıldız Caddesi
- Emirhan Caddesi
- Ayazma Dere Caddesi
- Yıldız Caddesi
- Palangalar Caddesi
- Balmumcu Şakir Kesebir Sokak
- Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti
D-100’de kapatılacak yollar
- D-100 Kuzey Mecideyeköy ayrım
- D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları
- D-100 Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları
- Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı
- D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrım
- D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrım
- D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrım
D-100’de alternatif yollar
- D-100 Kuzeyden Mecidiyeköy’e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)
- Kuzey Çağlayan Yanyol’dan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
- Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek)
- TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek)
- Güney Haliç istikametinden Piyale Paşa’ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek)
- Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 güney istikametine yönlendirilecek)
- D-100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek)