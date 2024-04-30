Erdoğan’dan sendika ve partilere Taksim çağrısı: Mitinge uygun değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı’nın mitinge uygun olmadığını belirterek, sendika ve siyasi partilere çağrıda bulundu.

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Taksim’de 1 Mayıs 1977’de meydanda bulunan binlerce kişiye çevre binalardan ateş açılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 136 kişi de yaralanmıştı.

Bu nedenle Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları için simgesel bir anlam taşıyor. Ancak yıllardır 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması engelleniyor.

AYM, engelin hak ihlali olduğunu hükmetti ancak buna rağmen meydan bu sene de yasak.

Ancak sendikalar ve muhalefet partileri Taksim’de ısrarcı.

Erdoğan, Taksim ‘inadına’ tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konuşan Erdoğan’ın ilgili açıklaması şöyle:

“2008 yılında 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ettik. 2009 yılında 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan ederek buna son verdik. 2010 yılında da Taksim’de kutlamaya izin verdik. Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim meydanının mitinge uygun olmadığı herkesin malumuyken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum.

İstanbul’da gösteri, miting ve yürüyüş güzergahları bellidir. Geniş çaplı buluşmalar için her iki yakada da miting alanları mevcuttur. İstanbul’da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir.

Gerekli izinler, tedbirler alındığı müddetçe barışçıl protestosunu ve anma programını buralarda özgürce yapabilir. Gün aşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs’ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini hazırlanmamalıdır. Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum.”