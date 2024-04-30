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Yaramazlara biraz batar!

Microsoft yapay zeka yatırımına doymuyor

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, Endonezya’daki bulut depolama sistemi ve yapay zeka altyapısına 1,7 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Şirketin internet sitesindeki açıklamaya göre Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’yla başkent Cakarta’da bir araya geldiği ve teknoloji alanındaki yatırımlarla ilgili görüştüğü belirtildi.


Açıklamada, verilerin muhafaza edileceği yeni bir bulut sistemi ve yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için gelecek dört yıl boyunca Endonezya’da 1,7 milyar dolarlık yatırım yapılacağı bildirildi. TRT Haber’in aktardığına göre yatırım, 840 bin kişiye yapay zeka eğitim imkanı sağlayacak. Yatırımın Microsoft’un Endonezya’daki en büyük yatırımı olacağı vurgulandı.

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