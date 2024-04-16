Microsoft yapay zeka atılımında: 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım

Microsoft, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yapay zekâ firması G42’ye 1,5 milyar dolar (yaklaşık49 milyar lira) yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile ortak olan G42, bulut bilişim, sürücüsüz arabalar vb. birçok alan için yapay zekâ hizmeti sunuyor.

Microsoft G42 ile kuracağı ortaklık sayesinde Orta Asya ve Afrika ülkelerine gelişmiş yapay zekâ ve dijital altyapı götürmeyi hedefliyor. İki şirket aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri’nde geliştiricilerin yapay zekâ becerilerini artırmaları için 1 milyar dolarlık fon oluşturacak.

Microsoft Başkanı Brad Smith, G42’nin yönetim kurulunda yer alacak. G42 geliştirdiği hizmet ve uygulamalarını Microsoft’un bulut bilişim platformu Azure üzerinde çalıştıracak. Şirket böylece başta kamu ve özel sektör olmak üzere bütün müşterilerine gelişmiş yapay zekâ çözümleri sunabilecek.