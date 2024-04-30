İsrail: Bir polisi bıçakladığı için öldürülen kişi Türk vatandaşı

İsrail polisi, Kudüs’te bir polisi bıçaklayan Türk vatandaşının vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail polisi saldırıyı düzenleyen kişinin 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Saklanan olduğunu açıkladı. Polisin başından yaralandığı kaydedildi.
Reuters, saldırının güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde iki polisin arkasından yaklaşan Hasan Saklanan görülüyor. Saklanan, bir polise bıçakla saldırıyor. Diğer polisin başından vurulmasıyla hayatını kaybediyor.
Haaretz gazetesi saldırının, İsrail’e son 72 saatte gelen bir Türk vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
Şanlıurfalı Saklanan’ın imam olduğu ve Diyanet kafilesiyle bölgeye gittiği iddia edildi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz olayla ilgili bir açıklama gelmedi.