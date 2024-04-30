İsrail: Bir polisi bıçakladığı için öldürülen kişi Türk vatandaşı

İsrail polisi, Kudüs’te bir polisi bıçaklayan Türk vatandaşının vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Olay anı. (X)

İsrail polisi saldırıyı düzenleyen kişinin 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Saklanan olduğunu açıkladı. Polisin başından yaralandığı kaydedildi.

Reuters, saldırının güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde iki polisin arkasından yaklaşan Hasan Saklanan görülüyor. Saklanan, bir polise bıçakla saldırıyor. Diğer polisin başından vurulmasıyla hayatını kaybediyor.

Haaretz gazetesi saldırının, İsrail’e son 72 saatte gelen bir Türk vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Adı Hasan Saklanan 34 yaşında

1990 Eyyübiye doğumlu

4 çocuk babası



Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı bulunan Kepez kırsal mahallesinde resmi olarak imamlık yapıyor.



Hasan Saklanan'ın dün izinli olduğu ve dün saat 15.41'de Ürdün'deki Allenby Sınır Kapısından İsrail'e girdiği… pic.twitter.com/7q32RoLaOn — Mehmet Yetim (@mehmetyetim63) April 30, 2024

Şanlıurfalı Saklanan’ın imam olduğu ve Diyanet kafilesiyle bölgeye gittiği iddia edildi.

Hasan Saklanan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kudüs kafilesi ile Kudüs’e giriyor. Kafilede görevli olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve aynı zamanda Beykoz Vaizesi olan Merve Sefa hanımda bulunuyor.



İsrail polisini bıçaklayan

Hasan Saklanan 34 yaşında

1990 Eyyübiye… pic.twitter.com/WRjH5rZQmU — Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) April 30, 2024

Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz olayla ilgili bir açıklama gelmedi.